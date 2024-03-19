'Такое решение должно быть прежде всего в Вашингтоне': Курносова объяснила, как можно остановить Путина

Российская агрессия может не ограничиться только Украиной и в ближайшем будущем под угрозой окажутся страны Балтии. Кремлевский диктатор Владимир Путин попытается использовать сценарий Донбасса, мол, в странах Балтии "притесняют русскоязычных".

При этом РФ для воплощения своих агрессивных намерений может воспользоваться территорией Беларуси. Чтобы избежать этого, Запад должен принять соответствующее политическое решение. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, сценарий, когда РФ может начать агрессию по отношению к странам НАТО, вполне вероятен. Курносова отметила, что под угрозой может оказаться восток Эстонии, в котором живет достаточно много русскоговорящего населения.

"С экономической точки зрения это достаточно депрессивные регионы, непосредственно граничащие с Россией. И какая-то конструкция типа Донбасса – мол, там притесняют русскоязычное население – вполне может развиваться", – заявила Курносова.

Также она добавила, что для предотвращения развертывания таких событий, Запад должен принять политическое решение о том, что Путин является самой большой угрозой для мировой безопасности. При этом Курносова подчеркнула, что это решение должно быть прежде всего в Вашингтоне.

В то же время Курносова заявила, что Европа также начинает осознавать опасность ситуации. В пример она привела президента Франции Эммануэля Макрона, который в начале полномасштабного вторжения звонил Путину, а теперь говорит о возможности введения французских войск на территорию Украины.

"Есть понимание, что Европе нужны свои вооруженные силы, понимание, что необходимо развивать европейский военно-промышленный комплекс. Поэтому есть надежды, что Европа движется в направлении укрепления собственной безопасности. Главное, чтобы они двигались достаточно быстро и понимали, как важно максимально дать бой Путину на территории Украины, укрепляя ее оружием", – объяснила Курносова.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин опасается оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что члены НАТО не должны исключать возможности отправки войск на территорию Украины. По ее мнению, западные страны, включая США, не должны быть полностью против этой идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме прокомментировали данные о том, что страны ЕС обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать предложениям других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.