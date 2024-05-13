Разведка Британии объяснила, почему оккупанты стали чаще использовать вездеходы и мотоциклы на фронте

Войска Российской Федерации с начала 2024 года все чаще используют в полномасштабной войне против Украины легкие транспортные средства гражданского назначения, такие как мотоциклы и вездеходы. Кроме прочих заданий, с их помощью оккупанты пытаются быстро проводить разведку позиций Сил обороны для подготовки ударов беспилотниками, FPV-дронами или артиллерией.

Такое предположение сделала британская разведка. Ее отчет был опубликован 13 мая в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве обратили внимание на то, что ВС РФ с помощью легких ТС с высокой проходимостью перевозят личный состав и осуществляют атаки, особенно в ночное время.

В ноябре 2023-го кремлевский диктатор Владимир Путин лично осматривал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 (возможно, их агрессор закупил свыше 2100 единиц).

Аналитики подчеркнули, что подобные ТС имеют и преимущества, и недостатки. К примеру, они мобильные и позволяют осуществить быструю разведку. В то же время эти транспортные средства более уязвимы. Их довольно легко вывезти из строя, а личный состав – менее защищенный.

"Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать такие легкие машины", – сказано в отчете.

Как писал OBOZ.UA, противовоздушная оборона Украины в последнее время отбивала гораздо меньшую долю ракетных обстрелов, чем это было ранее. За последний месяц было ликвидировано только 30% российских ракет, считает издание The Wall Street Journal.

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