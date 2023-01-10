Разведка Британии объяснила, почему РФ бросила силы на Соледар и есть ли шанс у захватчиков захватить Бахмут

За последние четыре дня военные российской армии и ЧВК "Вагнера" совершили тактическое продвижение в город Соледар Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Такие действия оккупантов, скорее всего, является попыткой охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

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Об этом заявили в британской разведке, ежедневная сводка которой опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

В разведке сообщили, что часть боев на данный момент сосредоточена на входах в 200-километровые туннели заброшенной соляной шахты, проходящие под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения за их линию фронта.

При этом эксперты считают, что несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли сможет в ближайшее время взять город, поскольку украинские войска сохраняют устойчивые оборонительные линии в глубине и контроль над путями снабжения.

Напомним: военный корреспондент Юрий Бутусов накануне сообщил, что ситуация в боях под Соледаром Донецкой области заметно усложнилась для ВСУ. Российские войска вышли на позицию, с которой могут наносить прицельный огонь по основной трассе снабжения.

По словам журналиста, новая позиция оккупантов не является полным окружением наших войск, но создает критическую обстановку для дальнейшей обороны города.

"Нужны действия, которые исправят эту обстановку. Необходимы не хаотические действия, а спланированные, чтобы реализовать наши преимущества шаг за шагом", – заметил журналист, добавив, что негативно сказываются на обороне также сильные морозы в области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Бахмутом, который более полугода активно пытается захватить российская армия, четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позицию оккупантов. Было уничтожено 15 захватчиков;

– журналист Иван Яковина высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, хочет захватить Соледар и Бахмут на Донетчине любой ценой, чтобы открыть для себя дорогу на Киев. Если он сможет доказать диктатору Путину свою эффективность, тот даст ему еще больше нового пушечного мяса для осуществления попытки захвата украинской столицы.

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