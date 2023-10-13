Разведка Британии объяснила, почему РФ сделала паузу в ракетных ударах по Украине

Российская авиация дальнего действия от 21 сентября и до 13 октября, то есть 21 день, не наносила ракетных ударов по Украине. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор накапливает ракеты для массированных воздушных атак в зимний период, направленных на критическую инфраструктуру.

Так предположение высказали в британской разведке. Сводка опубликовали утром пятницы в соцсети Х (Twitter) Министерства обороны Великобритании.

Иностранные специалисты охарактеризовали столь достаточно длительный перерыв в российских ракетных ударах как "нечто необычное".

Отмечается, что последняя подобная пауза была в период с 9 марта по 28 апреля 2023 и длилась в течение 51 дня.

Причину разведчики видятся в том, что РФ почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов после зимней кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины. В частности, речь идет о крылатых ракетах большой дальности Х-101 класса "воздух – земля".

"Вполне возможно, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет, а также использует эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", – говорится в сообщении разведки Британии.

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Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тоже предостерег о том, что враг накапливает ракеты для ударов по Украине зимой. Одним из свидетельств этому является то, что ныне РФ совершает массированные атаки преимущественно дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия смогла нарастить производство ракет даже, несмотря на введенные западными странами санкции. По состоянию на сентябрь 2023 года, россияне превысили довоенный уровень изготовления такого вооружения.

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