Разведка Британии объяснила, зачем РФ устраивала дымовой занавес над Крымским мостом
Страна-агрессор Россия 24 мая провела учения по безопасности вокруг Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Во время этого российские вояки использовали задымление для маскировки своих действий.
Тогда в сети распространялись предположения об очередной "бавовне" на мосту, но захватнические "власти" заявляли об учениях. На это указала и британская разведка, объясняя, для чего оккупанты устроили дымовую завесу.
Отмечается, что в учениях могли участвовать военнослужащие 28 бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ. Задымление создавалось благодаря грузовикам с ТДА-3.
Речь идет о дымовой машине, предназначенной для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки.
Специалисты с разведки Британии подчеркнули, что доктрина страны-агрессора РФ считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа или обмана). На этом у нее делается сильный упор.
Однако на практике, отмечают они, в войне против Украины дымовые завесы оккупантов для маскировки были неэффективными.
"Вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", – предположили в британской разведке.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая, когда на Крымском мосту виднелся дым, движение через него оккупанты перекрыли. В то же время у российских пропагандистов из-за этого возникла истерика.
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