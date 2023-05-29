Разведка Британии объяснила, зачем РФ устраивала дымовой занавес над Крымским мостом

Страна-агрессор Россия 24 мая провела учения по безопасности вокруг Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Во время этого российские вояки использовали задымление для маскировки своих действий.

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Тогда в сети распространялись предположения об очередной "бавовне" на мосту, но захватнические "власти" заявляли об учениях. На это указала и британская разведка, объясняя, для чего оккупанты устроили дымовую завесу.

Отмечается, что в учениях могли участвовать военнослужащие 28 бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ. Задымление создавалось благодаря грузовикам с ТДА-3.

Речь идет о дымовой машине, предназначенной для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки.

Специалисты с разведки Британии подчеркнули, что доктрина страны-агрессора РФ считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа или обмана). На этом у нее делается сильный упор.

Однако на практике, отмечают они, в войне против Украины дымовые завесы оккупантов для маскировки были неэффективными.

"Вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", – предположили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая, когда на Крымском мосту виднелся дым, движение через него оккупанты перекрыли. В то же время у российских пропагандистов из-за этого возникла истерика.

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