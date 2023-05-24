Над Крымским мостом заметили дым, движение перекрыто: что происходит и почему у российских пропагандистов истерика. Фото и видео

Днем 24 мая над Крымским мостом заметили дым. Известно, что движение транспорта перекрыто, а оккупанты в свою очередь уже придумали причину происшествия.

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По утверждению так называемого "губернатора" Крыма Сергея Аксенова, дым на мосту является следствие учений росгвардии. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант призвал жителей временно захваченного полуострова не паниковать. Примечательно, что заранее оккупационная администрация полуострова не предупреждала жителей о запланированных учениях.

"Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", – заявил Аксенов.

Примечательно, что внезапные учения на незаконном Крымском мосту оккупанты решили провести накануне анонсированного украинского контрнаступления, которое, к слову, вызывает панику у российских пропагандистов.

Уже не раз в эфире пропагнадистких телеканалов россияне высказывали опасение, что Вооруженные силы Украины несомненно уничтожат незаконным Крымский мост и оккупанты окажутся в ловушке на полуострове. Риторика пропагандистов на российских телеканалах поменялась от "взятия Киева за три дня" до обсуждения боевых действий в Белгородской области.

Кремлевские пропагандисты бурно обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, поскольку раньше в РФ не представляли, что поддержка нашего государства странами Запада будет столь мощной. Одиозная пропагандистка Ольга Скабеева пожаловалась, что поставки Украине РСЗО HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и прочего оружия раньше казались для россиян нереальными.

Примечательно, что паника оккупантов перед контрнаступлением ВСУ сказывается, в том числе, на ситуации с Крымским мостом. Только с начала мая захватчики дважды перекрывали незаконный мост. Такое решение захватчики аргументировали угрозой атаки, но потом пытались развеять панику и заявляли, что перекрытие моста происходило "по техническим причинам".

Спустя некоторое время оккупанты заявили, что учения окончены и движение по незаконномо мосту восстановлено с 11:00.

Напомним, 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали якобы угрозой атаки. Также во временно оккупированном Крыму не работала паромная переправа.

Спустя несколько дней оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост из-за угрозы ракетной атаки. Однако жителям об угрозе не сообщали. Движение через мост было перекрыто 10 мая с 17:20 до 17:50.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма жалуются на ночные атаки дронов и ракет, взрывы, сирены, отключения света и мобилизацию. На полуострове только и разговоров о том, скоро ли украинские войска освободят Крым и что будет дальше. Рынок недвижимости сейчас практически остановился, а курортный сезон может даже не состояться из-за войны.

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