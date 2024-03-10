Разведка Британии оценила, как строительство Украиной оборонных позиций повлияет на ситуацию на фронте

Украина существенно ускорила процесс строительства оборонительных сооружений. Новые фортификации появляются сразу на нескольких направлениях.

Линию фронта укрепляют с помощью противотанковых зубов дракона, пехотных траншей, минных полей и укреплённых оборонительных позиций. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации британской разведки, расширение оборонительных линий уменьшит способность российской оккупационной армии вести наступление. Кроме того, врагу будет сложнее использовать тактические достижения в рамках своей постоянной наступательной операции.

Также британская разведка отметила, что создание крупных оборонительных позиций свидетельствует об истощающем характере российско-украинский войны. При этом укрепление фортификаций говорит о том, что любая попытка российских оккупантов провести операции по прорыву линии фронта будет сопровождаться большими потерями.

Напомним, на Днепропетровщине продолжается активное возведение новой линии обороны. Эти фортификации включают десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных фортификаций. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

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