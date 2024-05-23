Разведка Британии оценила последствия удара по носителю 'Калибров' в Крыму

Российский ракетный корабль "Циклон", вероятно, был потоплен в результате украинского удара по порту Севастополя в оккупированном Крыму 19 мая. Британские разведки "почти наверняка" уверены в поражении российского ракетоносителя.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. "Атака, вероятно, включавшая комбинацию беспилотных летательных аппаратов и ракет ATACMS, почти наверняка привела к затоплению корвета "Циклон" класса "Каракурт", – говорится в сообщении.

Этот корабль является одним из четырех российских судов проекта "Каракурт", оснащенного крылатыми ракетами "Калибр".

Два из этих судов, возможно, были переведены в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после ряда успешных украинских атак. Четвертое судно ранее получило серьезные повреждения во время украинского удара в ноябре 2023 года.

"Хотя это вряд ли существенно изменит то влияние, которое Черноморский флот РФ оказывает на украинские операции, этот случай подчеркивает продолжающуюся опасность для российских сил, задействованных в Крыму и Черном море, и продолжение успехов Украины в осуществлении скоординированных ударов", – считают британские разведчики. .

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле было подсчитано: за время полномасштабной войны Черноморский флот РФ потерял уже треть своих кораблей. Среди уничтоженных Силами обороны Украины судов есть не только флагман, но и сторожевой и большие десантные корабли. Есть даже подлодка.

Ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что кафиры укрепляют свою военно-морскую базу в Новороссийске, куда ранее они перетащили большую часть Черноморского флота РФ. Они устанавливают разные средства против морских дронов.

В сети показали изображения поврежденных кораблей ЧФ Российской Федерации в бухте временно оккупированного Севастополя. Среди них – два военно-десантных корабля, а также "Иван Хурс".

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