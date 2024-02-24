Разведка Британии оценила потери России в войне и рассказала, как их пытается компенсировать Кремль

За два года полномасштабной агрессии против Украины страна-террорист Россия потеряла больше людей и техники, чем использовала в начала вторжения. В феврале 2022 года РФ развернула в Украине около 130 батальонных тактических групп.

Но за два года войны потери России совпадают и во многих случаи превосходят те, которые составляли ее первоначальную силу. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети Х.

По информации британской разведки, в начале полномасштабной войны РФ задействовала около 1300 танков, более 5 тыс. бронетранспортеров и не менее 100 тыс. человек. Также в ведомстве отметили, что спустя два года полномасштабной войны подтвержденные потери России составляют более 2700 танков и 5000 БМП и БТР.

Кроме того, там отметили, что российская оккупационная армия потеряла раненными и убитыми более 350 тыс. человек личного состава. Однако несмотря на такие огромные потери РФ удается восполнить запасы техники и личного состава.

В частности, мобилизация, производство и ремонт существующих запасов техники означает, что потери страны-террориста РФ были возмещены. Это привело к тому, что сейчас агрессор сконцентрировал еще больше сил, чем в начале войны.

В британской разведке заявили, что оккупационная армия Россия способна поддерживать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения противника.

Напомним, в ходе боев за Авдеевку российская оккупационная армия потеряла больше своих солдат, чем СССР за десять лет войны в Афганистане. Улицы этого небольшого города Донбасса в прямом смысле устланы трупами российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Силы обороны ликвидировали еще 770 оккупантов. Также Россия потеряла самолет и 36 артиллерийских систем. На утро 24 февраля 2024 безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 409 010 человек.