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Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

Марина Лисничук
War
2 минуты
639
Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

Наземные боевые действия в Украине в течение последней недели продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным продвижением войск РФ. Хотя здесь речь идет только о локальных "успехах" оккупантов на ключевых участках.

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Такими аналитики называют Марьинку на Донетчине и Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в сводке британской разведки за 5 января.

К примеру, там говорят, что западная группа оккупационных войск РФ все так же продолжает свою широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию на Купянск в Харьковской области.

Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

На севере Донецкой области (Бахмутское направление) Вооруженные силы Украины удерживают стабильную линию фронта, несмотря на мелкие вражеские атаки вокруг Бахмута.

Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

В центральной части Донетчины ожесточенные бои до сих пор идут за Авдеевку. При этом в конце декабря 2023 года ВС РФ смогли "закрепить достижения" в районе Марьинки.

В разведке Британии говорят, что это позволило захватчикам "наконец-то продвинуться к западной окраине города" после девяти лет боев в этом районе Донбасса.

Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

По данным разведчиков, вероятно, минимальный прогресс оккупанты также достигли на юге Украины. Речь идет о воздушно-десантных войсках РФ, которые продолжают попытки вытеснить плацдарм Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины в районе села Крынки.

Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны заявили, что за долгие годы боев Марьинки уже не существует, и ситуация там не даст войскам РФ тактические преимущества. По мнению специалистов, даже захватив город, оккупанты не смогут продвинуться от него дальше на другие участки фронта.

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