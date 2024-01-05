Разведка Британии оценила ситуацию на линии фронта в Украине: где пытаются продвинуться войска РФ. Карта

Наземные боевые действия в Украине в течение последней недели продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным продвижением войск РФ. Хотя здесь речь идет только о локальных "успехах" оккупантов на ключевых участках.

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Такими аналитики называют Марьинку на Донетчине и Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в сводке британской разведки за 5 января.

К примеру, там говорят, что западная группа оккупационных войск РФ все так же продолжает свою широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию на Купянск в Харьковской области.

На севере Донецкой области (Бахмутское направление) Вооруженные силы Украины удерживают стабильную линию фронта, несмотря на мелкие вражеские атаки вокруг Бахмута.

В центральной части Донетчины ожесточенные бои до сих пор идут за Авдеевку. При этом в конце декабря 2023 года ВС РФ смогли "закрепить достижения" в районе Марьинки.

В разведке Британии говорят, что это позволило захватчикам "наконец-то продвинуться к западной окраине города" после девяти лет боев в этом районе Донбасса.

По данным разведчиков, вероятно, минимальный прогресс оккупанты также достигли на юге Украины. Речь идет о воздушно-десантных войсках РФ, которые продолжают попытки вытеснить плацдарм Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины в районе села Крынки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны заявили, что за долгие годы боев Марьинки уже не существует, и ситуация там не даст войскам РФ тактические преимущества. По мнению специалистов, даже захватив город, оккупанты не смогут продвинуться от него дальше на другие участки фронта.

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