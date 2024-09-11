Разведка Британии раскрыла данные о кибероперациях ГРУ: некоторые были направлены на поддержку вторжения в Украину

Национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что подразделение №29155 российской военной разведки ГРУ несет ответственность за ряд наступательных киберопераций по всему миру как минимум с 2020 года. Часть из них была направлена на организацию и поддержку вторжения РФ в Украину.

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Об этом сообщила британская разведка. Это подчеркивает, какое значение РФ придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину, отметили британские разведчики.

Они не первыми обвинили в хакерской войне против всего мира именно подразделение №29155 ГРУ. Напомним, что недавно Минюст США официально обвинил конкретных офицеров из подразделения №29155 в ряде преступлений.

Как и американцы, разведка Британии также увязала использование вируса WhisperGate с указанным подразделением. Вирус, как утверждают разведчики Британии, "был направлен против украинских целей в 2022 году".

Также деятельность подразделения №29155 заключается во взломе веб-сайтов и сканировании сетей с целью шпионажа.

По оценкам разведчиков, подразделение №29155 "отвечает за попытки государственных переворотов, саботаж, операции влияния и покушения на убийства по всей Европе".

О деятельности указанных "очень закрытых и очень автономных" хакеров-шпионов из подразделения №29155 нам ранее рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг., генерал Николай Маломуж.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины в Харькове задержала руководителя отдела одного из банков, оказавшегося агентом ГРУ. Его куратором был ранее задержан россиянин – также работник украинского банка, готовивший ракетно-бомбовые удары по городу.

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