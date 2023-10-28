Разведка Британии рассказала, какие силы РФ бросила в бои за Авдеевку и оценила потери агрессора. Карта

Кремль требует от своих войск захвата новых украинских территорий. Однако крайне низкое с точки зрения эффективности наступление оккупантов по Авдеевкой не оправдало надежд российского руководства.

Под Авдеевкой сейчас воюют восемь российских бригад, потери, понесенные ими, стали одними из крупнейших в 2023 году. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

Результаты наступления оккупационных войск в районе Авдеевки не оправдало надежд Кремля.

"Последнюю неделю продолжаются тяжелые, но безрезультатные бои вокруг города Авдеевка Донецкой области, где Россия начала масштабное наступление в середине октября 2023 года", – отметили в британском оборонном ведомстве.

По данным разведки Британии, РФ бросила на Авдеевское направление 8 бригад. И они, пишут в МО Британии, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь российских войск в 2023 году."Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут совершить эффективные наступательные действия оперативного уровня", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

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Напомним, всего за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 88 единиц вражеского вооружения и техники.

В частности, ликвидированы 22 танка, 23 боевых бронированных машин, два средства ПВО, девять БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты и 11 единиц автомобильной техники.

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