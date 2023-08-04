Разведка Британии указала на важный нюанс с ударами РФ по портам на Дунае

Российская Федерация продолжила обстрелы портовой инфраструктуры Украины, нанося удары по портам на реке Дунай в непосредственной близости к границе Румынии, страны НАТО. Примечательно, что для этого оккупационная армия применяла не свои ракеты, а иранские беспилотники.

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Вероятно, Россия считает дроны-камикадзе Shahed более точными и такими, которые создают меньший риск эскалации со страной-соседкой Украины. Атаки государства-агрессора прокомментировала британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 4 августа на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Британские военные отметили, что за последние две недели ВС РФ совершили несколько ударов по украинским портам на Дунае с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов.

Весьма вероятно, что агрессор пытается заставить международное судоходство прекратить торговлю через порты, отметила пресс-служба.

Враг обстреливал цели на расстоянии до 200 метров от румынской границы, что говорит о том, что "Россия развила склонность к риску для нанесения ударов вблизи территории НАТО".

"Существует реальная вероятность того, что Россия использует дроны-камикадзе для нанесения ударов по этому району, полагая, что они менее подвержены риску эскалации, чем крылатые ракеты: Россия, вероятно, считает их достаточно точными, и у них гораздо меньшие боеголовки, чем у крылатых ракет", – сообщили в разведке Соединенного Королевства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Румынские СМИ заявили, что во время российской атаки на порт в Измаиле (Одесская область) дроны-камикадзе оккупантов могли пролететь над территорией Румынии.

– В сети утверждают, что это произошло ранним утром 2 августа. Один из Shahed якобы мог упасть на территории страны НАТО, в лесу в повете Тулча. Об этом говорят местные жители и моряки, хотя обломки БПЛА по состоянию на 3 августа не нашли.

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