Разведка США оценила, готов ли Путин к войне с НАТО и на какие меры делают ставку в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, не хочет прямой конфронтации с НАТО и планирует ограничиться применением "асимметричных мер". Война, начатая РФ на территории Украины, уже стала причиной серьезных проблем в России, однако страна до сих пор остается крепким и устойчивым противником.

Об этом говорится в разглашенном отчете разведывательного сообщества США. Россия также пытается смягчить экономические последствия санкций и работает над укреплением взаимосвязей с ключевыми противниками Запада, такими как Китай, Иран и КНДР, что представляет значительный вызов для Запада.

Так, в разведке отметили, что Москва будет почти точно избегать прямого военного столкновения с НАТО и ограничится так называемой "асимметричной деятельностью", которая не превысит эти пределы.

"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в том числе американская помощь для Украины ограничена, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.

Разведка указывает на то, что экономическое взаимодействие с Пекином предоставляет России большой рынок для сбыта в энергетических и других ресурсах, а также обеспечивает большую защиту от возможных будущих санкций и сильного партнера для противостояния США.

России удалось перенаправить значительную часть своего морского экспорта нефти, и, вероятно, большая часть этой нефти продается по ценам, превышающим "потолок цен", установленный странами G7, благодаря сотрудничеству с незападными партнерами и росту цен в прошлом году.

Разведка предполагает, что Москва продолжит использовать все доступные ресурсы государственной власти для продвижения своих интересов и попытки подорвать влияние США и их союзников, несмотря на то, что оторванность от западных рынков и технологий, а также потеря "человеческого капитала" будут для нее вызовом.

В частности, Россия может использовать энергетические ресурсы для принуждения к сотрудничеству, чтобы ослабить единство Запада в вопросах, касающихся Украины. Кроме того, это может включать запугивание в сфере военной безопасности, кибероперации, шпионаж и другие уловки.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Европе начались масштабные учения НАТО, целью которых является отработка навыков защиты территорий от российской угрозы. Стоит отметить, что в учениях принимают участие Финляндия и Швеция, недавно присоединившиеся к Североатлантическому альянсу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше проходят крупнейшие нынешние учения сухопутных войск, в которых принимают участие военнослужащие стран-членов НАТО. Во время этих учений страны-союзники учитывают все уроки по войне в Украине и используют различные маневры и сценарии.