Разведка США заявила, что располагает данными, которые пока не подтверждают участие Ирана в планировании нападения ХАМАС на Израиль

США получили разведывательные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны боевиков ХАМАСа. Но они могли косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными. Собеседники канала указывают: хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, потому что продолжает сбор информации.

В то же время они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами, и это могло косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Напомним, что по состоянию на 11 октября общее известное количество жертв в результате военного конфликта в Израиле среди граждан Украины возросло до трех человек. Девять других граждан Украины получили ранения, и их состояние и места госпитализации в настоящее время выясняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 октября, на четвертый день войны в Израиле, в минобороны страны заявили о переходе к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются. Обратно возврата не будет, ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми городами на границе с Газой и пойдет дальше.

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