Разведка Южной Кореи раскрыла, сколько солдат КНДР могло погибнуть в войне России против Украины

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что около 2000 северокорейских военнослужащих, отправленных в Россию для участия в войне против Украины, погибли. С октября прошлого года КНДР направила в Россию около 13 000 военнослужащих.

Информация была озвучена во время закрытого брифинга парламентского комитета по разведке. Об этом сообщает Yonhap.

По данным NIS, Пхеньян планирует направить в Россию еще около 6000 солдат в рамках третьей партии войск, а примерно 1000 боевых саперов уже прибыли в РФ.

Существующие подразделения размещены "в тыловой зоне как резервные силы", что указывает на возможные изменения в командовании и ротации среди отправленных войск.

По официальным данным КНДР, потери первого и второго раундов развертывания составили около 350 человек, тогда как NIS на апрельском брифинге сообщила о по меньшей мере 600 погибших. При этом агентство отмечает, что не проводился "комплексный анализ" с привлечением других стран.

С октября прошлого года Северная Корея направила в Россию около 13 000 военнослужащих и вооружения для поддержки боевых действий против Украины.

Что предшествовало

В апреле Пхеньян впервые официально признал участие своих войск в войне России против Украины и подтвердил потери.

Ранее государственные медиа КНДР публиковали кадры, где эмоциональный Ким Чен Ын обнимал военных, вернувшихся с фронта, становился на колени перед портретами погибших и клал цветы и медали к их изображениям.

В июле также были показаны кадры с захоронений: диктатор отдавал дань уважения гробам, украшенным флагами, которые, вероятно, принадлежали погибшим солдатам, доставленным из России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по имеющимся данным, КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине уже в августе. Информацию о новом "усилении" оккупационной армии личным составом из Северной Кореи также подтверждали в ГУР.

