Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

С первых дней войны сотрудники OBOZREVATEL, их родные и близкие защищают Украину от российских оккупантов. В боях теряется много амуниции, оружия и устройств, которые крайне необходимы нашим военным для победы.

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Редакция издания, наши партнеры и читатели более года войны постоянно собирают средства, чтобы поддержать наших коллег. Да, совместно с нашими читателями мы приобрели два автомобиля для защитников Украины, закрыли сборы еще на два автомобиля, обеспечили сборы на амуницию – шлемы, формы, рюкзаки, обувь, палатки и прочее. Также благодаря сборам появилась возможность провести ремонт дронов и автомобилей, чтобы наши бойцы смогли работать на максимум своих возможностей.

Хотим напомнить, что мы уже проводили сбор и разыгрывали крышку от ракет HIMARS, стараниями наших защитников отработавших по оккупантам на Херсонщине. Тогда, что знаменательно, самая большая сумма от нашего читателя поступила в день "хлопка" на Крымском мосту - 22 000 грн.

В ожидании контрнаступления ВСУ и великой битвы мы запустили новый сбор.

Нашим коллегам очень нужны дроны. Кроме того, не закрыт еще и ремонт авто. На остатки средств от предыдущего собрания мы уже купили eco flow и дополнительные батареи к ней, три запасных аккумулятора для беспилотников Mavic 3, усиленную антенну, 6 карт памяти для дронов.

Чтобы закрыть новые потребности, мы разыгрываем часы, которые были сделаны из тех же ракет HIMARS. Их получит победитель за самую большую сумму.

Кроме того, есть возможность выиграть и крышку от ракеты HIMARS – она будет разыграна между задонатившими от 200 грн.

Цена вопроса немалая: 250 тысяч гривен. На кону – 5 дронов и ремонт авто.

Потому мы открываем новый сбор для наших защитников на эту сумму. И верим в неравнодушие тех, кого они защищают.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046

ПриватБанк 4731 1856 2037 3594

PayPal [email protected]

Напоминаем: даже небольшая помощь в конечном итоге становится ячейкой большого дела. А она у нас – одна на всех: Победа, за которую сейчас и борются на фронте тысячи и тысячи наших воинов.

Давайте поможем им победить.