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Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

Анастасия Ковалева
War
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Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

С первых дней войны сотрудники OBOZREVATEL, их родные и близкие защищают Украину от российских оккупантов. В боях теряется много амуниции, оружия и устройств, которые крайне необходимы нашим военным для победы.

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Редакция издания, наши партнеры и читатели более года войны постоянно собирают средства, чтобы поддержать наших коллег. Да, совместно с нашими читателями мы приобрели два автомобиля для защитников Украины, закрыли сборы еще на два автомобиля, обеспечили сборы на амуницию – шлемы, формы, рюкзаки, обувь, палатки и прочее. Также благодаря сборам появилась возможность провести ремонт дронов и автомобилей, чтобы наши бойцы смогли работать на максимум своих возможностей.

Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео
Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

Хотим напомнить, что мы уже проводили сбор и разыгрывали крышку от ракет HIMARS, стараниями наших защитников отработавших по оккупантам на Херсонщине. Тогда, что знаменательно, самая большая сумма от нашего читателя поступила в день "хлопка" на Крымском мосту - 22 000 грн.

В ожидании контрнаступления ВСУ и великой битвы мы запустили новый сбор. 

Нашим коллегам очень нужны дроны. Кроме того, не закрыт еще и ремонт авто. На остатки средств от предыдущего собрания мы уже купили eco flow и дополнительные батареи к ней, три запасных аккумулятора для беспилотников Mavic 3, усиленную антенну, 6 карт памяти для дронов.

Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

Чтобы закрыть новые потребности, мы разыгрываем часы, которые были сделаны из тех же ракет HIMARS. Их получит победитель за самую большую сумму.

Разыгрываем часы и крышки от ракет HIMARS: Obozrevatel объявил сбор на дроны для воюющих под Бахмутом сотрудников. Фото и видео

Кроме того, есть возможность выиграть и крышку от ракеты HIMARS – она будет разыграна между задонатившими от 200 грн.

Цена вопроса немалая: 250 тысяч гривен. На кону – 5 дронов и ремонт авто.

Потому мы открываем новый сбор для наших защитников на эту сумму. И верим в неравнодушие тех, кого они защищают.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

  • Номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046
  • ПриватБанк 4731 1856 2037 3594
  • PayPal [email protected]

Напоминаем: даже небольшая помощь в конечном итоге становится ячейкой большого дела. А она у нас – одна на всех: Победа, за которую сейчас и борются на фронте тысячи и тысячи наших воинов.

Давайте поможем им победить.