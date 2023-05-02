'Разыскивается живой или мертвой': партизаны в Геническе объявили охоту на гауляйтершу. Фото

В Геническе объявили охоту на бывшую украинскую депутатку Елену Терских из Геническа, которая теперь сотрудничает с оккупантами Херсонщины. Партизаны указали, что неважно, найдется гауляйтерша живой или мертвой.

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Об этом пишет украинское информагентство "РИА-Мелитополь". В Telegram показали фото разыскиваемой предательницы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Снимок Терских, которая до полномасштабной войны была депутатом Генического городского совета, разместили на листовках, распространив их в разных уголках города. Символически на лбу коллаборантки нарисовали знак попавшей пули.

"Разыскивается живой или мертвой Терских Елена Александровна. Она подлежит аресту и народному суду за предательство Украины и сотрудничество с оккупантами", – указали партизаны из Г еническа.

Предполагают, что предательница может скрываться во временно оккупированном Крыму.

"Под прицелом местная гауляйтерша Елена Терских. Она и так редко появлялась в городе после ликвидации видных "колобков", а теперь, пожалуй, из Крыма ни ногой", – говорится в публикации.

Что известно о гауляйтерше?

На местных выборах в 2020 году Елена Терских прошла в депутаты Генического городского совета по спискам от политической партии "Европейская солидарность". Также она баллотировалась в мэры города и заняла пятое место по количеству набранных голосов. Была начальником отдела по земельным вопросам и землеустройству исполнительного комитета горсовета, который самораспустился в начале войны.

Сама депутат после вторжения войск РФ в Украину перешла на сторону агрессора и стала заместителем так называемого главы оккупационной администрации района Андрея Клочко (депутата от уже запрещенной в Украине ОПЗЖ). Позже в СМИ писали, что коллаборантка Терских может возглавить другие структуры оккупантов – местный пенсионный фонд или отдел образования.

В итоге предательница подвинула в должности гауляйтера Клочко и в августе 2022-го как глава оккупационной администрации Геническа выступила на пропагандистском форуме "Вместе с Россией". В интервью херсонскому коллаборационистскому каналу "ВТВ плюс" Терских заявила, мол, хочет "вернуть Геническ в Россию" и занимается созданием "избирательных комиссий", а также подготовкой "референдума", проведение которого считала первоочередной задачей оккупантов.

Также гауляйтерша озвучивала пропагандистские нарративы, якобы украинские власти "оставили регион и людей на произвол судьбы". И это несмотря на то, что она сама была (как избранный депутат горсовета) представителем этой власти на местном уровне, но отказалась от исполнения законных полномочий, присоединившись к врагу.

Перед тем в марте руководство Генической громады объявило о самоотставке, что в период военного положения запрещено законом Украины. Поэтому там возникла едва ли не самая сложная по Херсонской области ситуация с бюджетными выплатами. Поскольку руководство отказалось от деятельности, электронные ключи были утеряны и люди не получали положенных социальных выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты и коллаборанты задумали провести выборы на временно захваченных территориях Херсонской области. В государственный реестр РФ они внесли так называемые региональные отделения трех партий – в Геническе, а также в городе Мелитополь Запорожской области.

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