Реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира: Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ОАГ. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Отдельное внимание на переговорах было уделено реализации Формулы мира. Глава государства также поделился планами по второму Саммиту мира.

Владимир Зеленский на встрече отметил неизменную поддержку Украины и ее борьбу с российской агрессией.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. Большое спасибо и за вашу помощь в привлечении других наших партнеров к участию. Это очень важно", – сказал президент.

В ходе встречи было подробно обсуждено, как сохранять единство мирового сообщества ради мира и эффективность глобальных усилий.

Также в понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они говорили о ситуации с безопасностью в Украине, в частности о событиях на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод (штат Пенсильвания), мощности которого сейчас полностью направлены на обеспечение ВСУ. В частности, здесь производятся снаряды калибра 155 мм, составляющие минометных снарядов и прочее.

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