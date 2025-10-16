Реализовывали исключительно собственными силами: в СБУ опровергли 'вброс' россиян о причастности иностранных партнеров к операции 'Паутина'

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла утверждения российских спецслужб о якобы "кураторстве" спецоперации "Паутина" со стороны иностранных партнеров. Эти заявления оккупантов назвали попыткой объяснить собственные неудачи перед российским населением.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе СБУ. В ведомстве подчеркнули, что спецоперация "Паутина" реализована исключительно усилиями службы.

"Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности фсб" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации рф", – отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что ход спецоперации контролировал президент Украины Владимир Зеленский, а руководил подготовкой и проведением непосредственно Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Также в СБУ отметили, что продолжат наносить удары по противнику:

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде – на море, в воздухе и на земле. А как надо – достанем и из-под земли", – отметил Председатель службы Василий Малюк.

Спецоперация "Паутина"

"Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Тогда СБУ одновременно поразила 4 военных аэродрома в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Результатом стало поражение 41 самолета РФ – что, по приведенным подсчетам, составляет около 34% стратегической авиации противника. Среди указанных типов самолетов – Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Напомним, 13 октября, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

Также ранее операторы ударных беспилотников Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины провели ночную серию ударов по целям противника на временно оккупированных территориях. В результате было поражено несколько пунктов сосредоточения российской техники и личного состава.

