'Реальная цифра значительно больше': Украина задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию – ОП

Страна-агрессор РФ, согласно официальным заявлениям Москвы, с начала полномасштабного вторжения в Украину похитила не менее 744 тысяч украинских детей, "в основном с родителями". Киев официально задокументировал не менее 19 546 случаев незаконного вывоза детей в РФ, а в оккупации остаются около 1,6 млн несовершеннолетних.

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Об этом рассказала директор инициативы Офиса президента Bring Kids Back UA Дарья Заривна в разговоре с "Еспресо". По ее словам, до полномасштабного вторжения на территории Украины насчитывалось 7 млн детей.

По оценкам правозащитных организаций, на временно оккупированных территориях остается около 1,6 млн детей.

В РФ официально заявляли, что вывезли не менее 744 тысяч украинских детей на свою территорию, "в основном с родителями", напомнила Заривна.

"Однако мы не можем ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть, потому что Россия не предоставляет информации Украине и международным организациям. А после выдачи ордеров МУС на арест Путина и Львово-Беловой РФ полностью прекратила любое публичное информирование о депортированных украинских детях", – сказала директор Bring Kids Back UA.

Она добавила: трудно сказать, какое количество детей погибло, какое было разлучено с родителями после февраля 2022 года. Кроме того, некоторое количество детей родилось после февраля 2022 года.

"Украина официально задокументировала по меньшей мере 19 546 случаев незаконной депортации или принудительного перемещения детей. Реальная цифра – значительно больше, но Россия блокирует доступ к информации, что делает невозможным полную оценку масштабов этого преступления", – сказала Дарья Заривна.

По ее словам, благодаря Bring Kids Back UA удалось вернуть 1269 детей, 449 – за последний год, 18 – в течение марта 2025 года.

Какими способами Россия крадет украинских детей

Как рассказала Дария Заривна, РФ применяет немало методов похищения детей, "действия россиян системны, масштабны, сопровождаются насилием, принуждением или обманом детей и их семей".

Страшнее всего, когда ребенок теряет родителей из-за обстрелов или расстрелов, когда родители подвергаются преследованию, похищаются и заключаются оккупантами.

После этого россияне вывозят ребенка в РФ или принудительно перемещают его на подконтрольные кремлевскому режиму территории.

Много детей оккупанты разлучают с семьями во время "фильтрации", когда семья пытается выехать с оккупированной территории, рассказала директор Bring Kids Back UA:

"На пунктах пропуска взрослых и детей разделяют: родителей оставляют на допросы, детей отправляют дальше – иногда в фильтрационные лагеря, иногда сразу вглубь временно оккупированных территорий, где и содержат детей целыми группами в так называемых лагерях перевоспитания, интернатах или медицинских учреждениях".

Причиной похищения детей россиянами также является нелояльность родителей к оккупационным властям, отказ сотрудничать с врагом, оформлять российские документы, участвовать в "выборах" или отдавать детей в "лагеря отдыха".

Таким родителям грозят лишением родительских прав по отношению ко всем детям.

"Люди вынуждены принимать этот ужасный выбор. Россияне обещают, что ребенок вернется через три недели, но происходит задержка, а некоторых детей не вернули до сих пор", – рассказала Дарья Заривна.

Часто оккупанты забирают детей у их родственников. В частности, 17-летний Влад Руденко из Херсона и пятеро его братьев и сестер не ходили в школу, потому что мать пыталась их скрывать.

Однако когда Влад был сам дома, ворвались военные РФ и приказали быстро собирать вещи. Детей принудительно посадили в автобусы и отвезли в военный колледж в оккупированный Крым.

Только через несколько месяцев мать смогла выйти на связь с сыном, узнать, где ее дети, и уехать за ними. Больше недели семья проходила "фильтрацию", чтобы ей позволили вернуться домой.

Также РФ крадет детей из домов ребенка и интернатов. Только из Херсонского дома ребенка забрали 48 детей, многих из них уже усыновили семьи в России.

Как писал OBOZ.UA, с 16 апреля в странах Европы стартовала приуроченная к Пасхе кампания инициативы Bring Kids Back UA, объединяющая усилия по возвращению депортированных Россией украинских детей. К ней присоединились более 200 политиков и активистов, которые надели свитера с напоминанием о похищенных украинцах.

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