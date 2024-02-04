Реальные кадры спасения: пилоты FPV-дронов отбили побратимов из ловушки россиян. Видео

Украинские воины показали видео атаки FPV-дрона, которая помогла двум нашим защитникам выбраться из ловушки оккупантов. Военнослужащие находились в здании, первый этаж которого захватил противник.

Видео дня

Соответствующим роликом поделился Telegram-канал "СтратКом ВСУ". Операцию провели бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Бой произошел на территории одного из населенных пунктов. Локация и дата съемки не уточняется.

"Реальные кадры спасения. Россияне заняли первый этаж здания, в котором находились украинские защитники. Но на помощь пришли дроны! Пока беспилотники уничтожали противника, защитники успешно выбрались и отошли", – рассказали военные.

На видео видно, что FPV-дрон залетел на первый этаж трехэтажного здания. Произошел взрыв, после которого двое украинских военнослужащих смогли спуститься из окна второго этажа и отойти от захваченного российскими оккупантами объекта.

Как писал OBOZ.UA:

– Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 3 февраля 2024 года Силы обороны уничтожили 106 единиц российской военной техники и вооружения. Среди них – 31 артиллерийская система.

– В оперативной сводке ГШ ВСУ заявляется, что 3 февраля в Украине произошло 66 боевых столкновений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!