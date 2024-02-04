За сутки на фронте произошло 66 столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Оккупационная армия РФ продолжает использовать тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты. Захватчики наносит ракетные и авиационные удары по мирным жителям, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение 3 февраля путинские войска нанесли 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего на фронте произошло 66 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 февраля.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Бударки, Колодязное, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника недалеко от Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных дронов типа Shahed-136/131 и 3 разведывательных БПЛА. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев на фронте за сутки 3 февраля уничтожили 106 единиц российской военной техники и вооружения. Среди них – десятки артиллерийских систем. Но больше всего накануне было ликвидировано живой силы врага – 810 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском и Лиманском направлениях фронта в пределах Харьковщины и Луганщины сохраняется довольно непростая ситуация – там продолжаются тяжелые бои, у врага есть продвижения. Однако сейчас эти два направления не являются основной целью оккупантов в войне.

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