РЭБ не спас: украинские дроны поразили Муромский приборостроительный завод, работавший на армию РФ

30 апреля 2025 года украинские дроны нанесли удар по Муромскому приборостроительному заводу, который находится во Владимирской области. В результате атаки был уничтожен склад с готовой продукцией, а также часть административных помещений предприятия, специализирующегося на изготовлении капсул для огнестрельного оружия.

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Завод, работавший на российскую армию, не смог эффективно оградить свои объекты от атак благодаря неэффективной работе систем РЭБ, установленных на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Атака была осуществлена с использованием восьми ударных беспилотных летательных аппаратов. Один из ударов пришелся непосредственно по составу, что привело к его полному уничтожению огнем.

Административное помещение также пострадало в результате взрыва. В общей сложности на территории завода упали четыре БПЛА, но их влияние не имело значительных последствий. Однако два других БПЛА атаковали важный для производства цех синтеза взрывчатых веществ. Информация о последствиях этой атаки пока отсутствует.

"Отмечается неэффективность установленных установок РЭБ на предприятии", – добавил автор канала.

Напомним, ранее стало известно, что дроны Службы безопасности Украины в ночь на среду, 30 апреля, атаковали приборостроительный завод в Муроме Владимирской области, работающий на ВМФ РФ и военную авиацию страны-агрессора. На объекте раздались пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 апреля в Муроме, а также в Рыльске в Курщине раздавались взрывы, россияне жаловались на атаку дронов. В Рильске, предварительно, был поражен военный состав, что привело к детонации. В Муроме, как сообщалось, вспыхнул склад порохового завода.

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