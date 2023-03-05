Ребенку было 8 месяцев: из-за удара РФ по Запорожью погибла молодая семья. Фото

В результате ракетного удара России по жилому дому в Запорожье 2 марта погибла молодая семья Камила и Илья Фурники вместе их дочерью Эмилией. Ребенку было всего 8 месяцев.

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О трагедии в Instagram сообщила крестная девочки Анна. Она отметила, что два дня ждала у разрушенного подъезда в надежде, что ее близких найдут живыми.

"Легких облаков тебе, моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, прости, что не уберегли", – написала крестная.

В общей сложности, по данным ГСЧС, сейчас известно о 13 людях, жизнь которых унесла российская ракета в Запорожье 2 марта. Среди жертв – шесть женщин, трое мужчин и один ребенок.

Напомним: коммунальные службы вывезли с места происшествия более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Кроме того, во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели извлекли из-под завалов четырех кошек и собаку.

Российские оккупационные войска атаковали Запорожье 2 марта, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Запорожье из-под завалов дома, разрушенного российской ракетой, спасли Екатерину Мельник, которая провела пять часов под обломками здания. Все это время девушка обнимала своего кота;

– также из-под завалов дома, который российские оккупанты разрушили во время очередной атаки ночью 2 марта, достали бульдога Мира. Животное провело там двое суток.

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