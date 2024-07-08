Ребенку делали операцию, когда российская ракета попала в 'Охматдет': как выглядит операционная после удара. Фото и видео

Российские террористические войска утром 8 июля в Киеве нанесли удар по детской больнице "Охматдет". Вражеская ракета попала в тот момент, когда в медицинском учреждении делали операцию ребенку.

Видео дня

Видео из операционной после удара РФ опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы. В результате вражеской атаки в операционной выбило окна, все помещение в осколках стекла.

Всего в больнице "Охматдет" 16 раненых, семеро из них – дети. Также известно о двух жертвах, оба – взрослые. В частности, погиб один врач.

Больных детей из "Охматдета" эвакуируют из больницы в другие медицинские учреждения города.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия для атаки по "Охматдету" использовали стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

Под вражеским огнем 8 июля оказалась детская больница "Охматдет". После атаки РФ онкобольным детям врачи вынуждены были ставить капельницы на улице, возле поврежденной ударом РФ больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!