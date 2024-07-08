'Кадры, от которых разрывается сердце': в Киеве онкобольным детям делали капельницы прямо у разрушенного ударом РФ 'Охматдета'

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказалась детская больница "Охматдет".

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После атаки РФ онкобольным детям врачи вынуждены были ставить капельницы посреди улицы, возле разрушенной ударом РФ больницы. Кадры, от которых разрывается сердце, опубликовали в сети.

Российские террористы нанесли целенаправленный удар по детской больнице в Киеве, где находятся дети с самым сложным лечением. "Охматдет" – одна из наиболее важных детских больниц не только в Украине, но и в Европе.

В результате атаки со стороны РФ было повреждено токсикологическое отделение медицинского учреждения, есть раненые и погибшие. Под завалами находятся люди, поэтому точное количество пострадавших и погибших пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, российская воздушная атака по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве – это чистый террор и война против мирного населения. На Западе уже отреагировали на очередное преступление противника.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

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