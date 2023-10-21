Речь Байдена о помощи Израилю и Украине посмотрело более 20 млн человек во всем мире

За выступлением президента США Джо Байдена в эфире в четверг вечером наблюдали около 20,3 миллиона зрителей. В своей речи он высказал запрос на экономическую поддержку во время войн в Израиле и Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen, сообщает Reuters. Это число зрителей превышает аудиторию, которую привлек Байден в июне, когда он выступал в эфире с речью в Овальном кабинете, предлагая двухпартийное соглашение по преодолению кризиса долгового ограничения.

Согласно Nielsen, предыдущее событие привлекло всего 6,2 миллиона зрителей и было охвачено только двумя ведущими американскими телеканалами.

Результаты зрительской аудитории в четверг были подсчитаны в 10 телевизионных и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Большинство, а именно две трети зрителей, следили за 15-минутным выступлением Байдена через трансляционные сети, тогда как 35% настроились на кабельные сети. По данным Nielsen, более трех четвертей аудитории телевизоров составляли зрители старше 55 лет.

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Fox News привлекла наибольшее зрительское внимание среди кабельных телеканалов почти 3,4 миллиона зрителей, опередив конкурентов MSNBC с 2,1 миллионами зрителей и CNN с 1,4 миллионами, по данным Nielsen.

Байден запросил у Конгресса выделить 100 миллиардов долларов на новые расходы для поддержки, из них 60 миллиардов долларов предполагается выделить для Украины и 14 миллиардов долларов – для Израиля.

Президент США также попытался установить связь между атакующими Израиль боевиками ХАМАС в секторе Газа и президентом России Владимиром Путиным, чьи войска вторглись в Украину в феврале 2022 года, представил конфликты как угрозу для демократии.

"Американское лидерство – это то, что держит мир вместе. Американские альянсы – это то, что обеспечивает безопасность нас, Америки", – сказал Байден.

Напомним, что речь американского президента вызвала одобрительную реакцию в политических кругах союзников Запада, даже среди находящихся в оппозиции республиканцев. Ее высоко оценили и в Украине, в частности, посол Украины в США Оксана Маркарова назвала речь Байдена одной из лучших.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Североатлантический Альянс действительно готов помогать Украине и Израилю в очень сложный исторический момент для обоих государств. При этом ему вполне хватит ресурсов, чтобы восполнить все потребности двух армий по защите своих границ и освобождению от врага.

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