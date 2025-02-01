Речь идет о многомесячной операции: в ISW назвали приоритетную цель Путина в 2025 году

Российское военное командование ориентируется на проведение многомесячных операций на линии фронта: в 2025 новой особо горячей точкой может стать Купянское направление. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины в обозримом будущем, а представители военного командования РФ, как и он сам, верят в то, что Россия способна воевать бесконечно долго – вплоть до принуждения Киева к выполнению ультимативных требований Москвы .

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Однако огромные потери России в личном составе и технике могут внести в планы агрессора существенные коррективы. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Анализируя происходящее на поле боя, эксперты пришли к выводу, что российское командование ориентируется на длительные операции, которые могут растягиваться на срок от 6 до 9 месяцев. Это может свидетельствовать о том, что армейские топ-чиновники РФ знают, что Путин не собирается завершать войну в ближайшее время.

Так, еще с зимы 2023-2024 годов российские силы прилагали усилия для вытеснения украинских войск с восточного берега реки Оскол. И хотя бои на линии Купянск-Боровая-Лиман по сравнению с другими участками фронта были несколько менее приоритетными для РФ, похоже, что Купянское направление уже в скором времени может стать одним из самых горячих.

"Охват Купянска почти наверняка будет многомесячным усилием, которое потребует от российских войск закрыть разрыв шириной от 25 до 30 километров, а также форсировать и поддерживать логистику через реку Оскол, захватывать небольшие населенные пункты на своем пути и отбивать украинские контратаки. Машовец (координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. – Ред.) и российский военный блогер предположили, что российское военное командование может намереваться использовать наступление у Двуречной и Волчанска для наступления на Великий Бурлук с северо-запада и юго-востока", – отметили в ISW.

Учитывая, что ныне российские войска, воюющие на Купянском и Харьковском направлении, находятся от Великого Бурлука на расстоянии 30 и 35 км соответственно, дойти до этого населенного пункта на угрожающее для него расстояние россияне смогут, по расчетам аналитиков, разве что через 6-12 месяцев медленного и изнурительного продвижения.

Впрочем, насколько быстро будут продвигаться оккупанты, высшее военное командование РФ, похоже, не очень беспокоит.

"Российские командиры, кажется, не обеспокоены скоростью или последовательностью их продвижения в Украине, вероятно, потому, что они верят, что война будет продолжаться, пока Россия не победит Украину в военном отношении. Российские военные потратили четыре месяца на захват Авдеевки, большую часть 2024 года потратили на выравнивание линии фронта на западе Донецкой области, а последние три года посвятили захвату оставшихся территорий Донецкой и Луганской областей, но, похоже, не особо озабочены ускорением этих достижений", – отметили в ISW.

Такая позиция, по оценкам аналитиков, вполне созвучна с тем, как видит стратегию победы РФ в войне сам Путин. Он убежден, что российские войска смогут продолжать медленное ползучее наступление в Украине бесконечно долго – до тех пор, пока война не будет завершена на условиях, продиктованных Кремлем.

"Командиры Путина усваивают эти заявления и, вероятно, приходят к логическому выводу, что Путин не заинтересован в прекращении войны и намерен продолжать воевать, пока он не достигнет своих целей в Украине, каковыми являются свержение нынешнего украинского правительства и полное уничтожение украинской армии", – говорится в материале.

От ключевых для российской армии ранее лобовых штурмов командование РФ сейчас все чаще прибегает к медленному окружению прифронтовых населенных пунктов. Именно такая тактика помогла россиянам в конце концов захватить Авдеевку, откуда украинские военные вынуждены были выйти из-за угрозы тактического окружения. Расстояние в 12-15 км, чтобы создать такую угрозу, оккупанты проходили около 4 месяцев.

Впоследствии примерно так же оккупанты захватили Угледар в октябре 2024 года, а недавно – Великую Новоселку. Сейчас таким же путем захватчики пытаются действовать вблизи Покровска и Купянска, где "кольцо" им необходимо создать значительно больших размеров, чем вокруг Угледара и Великой Новоселки. Так что это, считают аналитики, "станет проверкой масштабов российских возможностей".

При этом для россиян возникает еще одна проблема: оперативные маневры за применение подобной стратегии требует не только значительного планирования и высокого уровня прогнозирования, но и немало живой силы и техники. А с этим у агрессора есть проблемы.

"Недавнее окружение российских войск продемонстрировало, что эти усилия требуют значительного количества личного состава, бронетехники и артиллерийских систем, чтобы поддерживать темп продвижения. Потери личного состава и транспортных средств, которые Россия понесет, чтобы достичь этого ползучего, постепенного прогресса, сокрушительны, учитывая нынешнее формирование вооруженных сил и мощности оборонной промышленности России", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что оценки потерь России в танках и другой бронетехнике в 2024 году подчеркнули: в долгосрочной перспективе они будут иметь серьезные последствия для РФ, которая в настоящее время еще исчерпывает свои ограниченные запасы с советских времен.

Тенденции с пополнением личного состава также для России довольно неутешительны в перспективе.

"Текущий месячный уровень набора в России также, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замены месячного уровня потерь в России друг к другу, но есть сообщения, что отдельные российские регионы не выполняют свои месячные квоты набора, поскольку все меньше граждан соглашаются отправляться на войну добровольно", – утверждают в ISW.

Аналитики также резюмировали: то, насколько действенна стратегия России по медленному окружению населенных пунктов вместо проведения быстрых механизированных маневров для прорыва оборонных линий Украины и достижения значительных операционных успехов, в средней и досрочной перспективе будет зависеть от способности РФ решить эти проблемы. В частности, речь идет о том, сможет ли Россия и дальше поставлять большое количество личного состава и материальных средств, необходимых для поддержания этих операций.

Напомним, накануне в ISW заявили, что украинские войска вернули утраченные позиции в Харьковском и Покровском направлениях. Так, подразделения ВСУ продвинулись в северной части Волчанска, а также на Покровском направлении. А российские пропагандисты также писали об украинской контратаке у Надеевки.

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