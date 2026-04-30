Речь идет о сотнях человек: за время войны ВСУ взяли в плен граждане 48 стран

В Украине на сегодня находятся в плену граждане из 48 стран, которые воевали на стороне российских оккупантов. А в целом в армии страны-агрессора России идентифицировали более 28 тысяч иностранцев.

Видео дня

Такие данные привели в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Их озвучил бригадный генерал Дмитрий Усов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

"На сегодня у нас в плену представлены граждане 48 стран. Это сотни, даже не десятки", – заявил Дмитрий Усов во время презентации отчета "Иностранные бойцы в российской армии: как остановить глобальную схему вербовки".

Представитель военной разведки назвал также топ-7 стран, граждан которых больше всего в украинском плену. Это: Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Непал и Кыргызстан.

По словам Усова, динамика попадания в плен иностранцев, воюющих на стороне России, растет.

По состоянию на сегодня ГУР имеет данные о более 28 тысяч иностранцев, которые заключили контракты с российской армией.

"Сейчас уже мы имеем цифру 28 391. И она растет. Хочу еще раз обратить внимание, это та цифра, которая непосредственно известна – как определенные персональные данные. То есть мы оперируем конкретными фамилиями, именами, отчествами и гражданством", – отметил генерал.

У наемников РФ мало шансов вернуться домой. Ведь, как отметил Усов, Россия не отпускает их даже после окончания контракта.

"Хочу обратить внимание на цифру в 3080 человек – это граждане иностранных государств, которые заключили контракты, у которых эти контракты закончились, но они не покинули ряды вооруженных сил РФ. Их и дальше будет использовать Россия", - сказал генерал.

По данным разведки, всего в рядах армии страны-агрессора сейчас находятся граждане 136 стран.

"И мы это считаем без участия регулярной армии КНДР, которая представлена цифрой 14 тысяч", – уточнил Усов.

Генерал добавил, что минобороны РФ планирует в этом году заключить еще почти 19 тысяч контрактов с гражданами иностранных государств. Для сравнения, в 2025 году были заключены контракты с 13997 иностранцами.

Как сообщал OBOZ.UA, вербовку иностранцев Россия начала еще в 2022 году параллельно с привлечением заключенных к боевым действиям. Сначала этим процессом занималась так называемая частная военная компания "Вагнер", которая фактически действовала под контролем российских военных структур. После ликвидации руководства группировки это направление полностью перешло под контроль Министерства обороны РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!