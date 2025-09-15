'Речь идет об образовании котла': ВСУ удалось срезать клин продвижения армии РФ на Донбассе, – Тука

Воинам Силам обороны Украины удалось перерезать клин стремительного продвижения войск России в Донецкой области. Фактически часть военных страны-агрессора попали в котел.

Об этом рассказал украинский бизнесмен, волонтер, председатель Луганской областной государственной администрации (2015-2016) Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой".

"Речь идет об образовании котла"

Говоря о давлении РФ на фронте и цели российского диктатора Владимира Путина, он указал, что прежде всего Кремль добивается полной оккупации Донецкой области.

"Первоочередная задача (Путина. – Ред.), я думаю, понятна всем. Это полная оккупация Донецкой области. Это задача номер один", – сказал Георгий Тука.

Он напомнил, что несколько недель назад произошло довольно стремительное продвижение подразделений России, однако утром 15 сентября военный портал Defense Express сообщил, что защитникам Украины удалось перерезать этот клин продвижения.

"Дай Бог, чтобы это подтвердилось. И фактически речь идет об образовании котла, в котором находится часть оккупантов. Если удастся все-таки реализовать то, о чем пишет Defense Express, то скорее всего их будут брать в плен и обменивать на наших ребят. Это надо делать. Освобождать наших пленных крайне необходимо", – сказал Георгий Тука.

Путин не готов останавливаться

Что касается дальнейшего развития событий, экс-руководитель Луганщины сказал, что, на его взгляд, нет никаких оснований думать "просто о том, что Путин готов где-то остановиться".

"Я абсолютно убежден, что он остановится только там, где он получает мощный удар по своим милитаристским зубам. Все – больше никаким образом никто его остановить не сможет. Исключительно Вооруженные силы Украины", – сказал Тука.

Чтобы ВСУ смогли остановить Путина, необходимо решить самые насущные два вопроса, говорит волонтер.

Первое – проблема комплектации ВСУ, второе – нехватка определенных видов вооружения в ВСУ, которые Украина получала ранее от союзников.

"А сейчас с этим возникли проблемы из-за известных обстоятельств, связанных с появлением нового президента Соединенных Штатов", – сказал Георгий Тука.

Если удастся решить эти две ключевые проблемы пополнения личного состава и получения современных видов вооружения, это бы позволило наносить ущерб врагу не только вдоль линии фронта, но и в глубине территории РФ.

Тогда можно было бы рассчитывать, что Силы обороны Украины будут иметь возможность остановить продвижение россиян.

"А возможно, даже и начать процесс наступательный. Пока, конечно, об этом абсолютно рано говорить", – добавил Тука.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября стало известно, что Силы обороны Украины зачистили от врага село Панковку – еще один освобожденный населенный пункт на Добропольском направлении.

В то же время Силах обороны предупредили, что РФ продолжает наращивать группировку войск на этом участке фронта. Командование РФ бросило на подкрепление оккупантам четыре бригады пехоты и полк морпехов.

