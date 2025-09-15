Украинские воины зачистили Панковку в Донецкой области. Карта

Подразделения Сил обороны Украины продолжают активное освобождение территорий в Донецкой области. В зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" удалось зачистить населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

Об этом сообщает пресс-служба корпуса. Действия подразделений ВСУ и НГУ были слаженными и эффективными, что позволило вытеснить противника с ключевой позиции.

В то же время противник продолжает наращивать свои силы. Командование российских оккупантов передислоцировало в этот сектор дополнительные резервы, в частности четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты, чтобы усилить наступательный потенциал.

Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны, удерживая контроль над освобожденными территориями.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Заречное в Донецкой области. Наши защитники полностью контролируют населенный пункт. Украинские военнослужащие установили сине-желтый флаг на одном из полуразрушенных зданий поселка.

1 сентября стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоэкономичное Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

Напомним, 24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три населенных пункта, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись н.п. Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!