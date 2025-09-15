Отличился 225-й отдельный штурмовой полк: в Генштабе подтвердили зачистку Панковки. Карта

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили освобождение села Панковка Покровского района Донецкой области. Населенный пункт зачищен от оккупантов.

Соответствующее заявление Генштаб обнародовал в понедельник, 15 сентября. Также была обнародована карта боевых действий, удостоверяющая продвижение воинов Сил обороны.

Как отмечается, на указанном участке фронта врагу противостоит 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", – говорится в сообщении Генштаба.

Что известно о зачистке Панковки

Утром 15 сентября 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" сообщил, что подразделения ВСУ и Нацгвардии зачистили от противника Панковку и прилегающие территории на Добропольском направлении.

В то же время в "Азове" добавили, что враг продолжает наращивать группировку войск.

С целью усиления наступательного потенциала российское командование передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и полк морской пехоты.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", – заявили в "Азове".

Какова ситуация на Добропольском направлении

В начале августа российские оккупанты совершили прорыв в районе Доброполья Донецкой области.

Однако уже через две недели Силы обороны стабилизировали линию фронта, восстановили ряд утраченных позиций и зачистили от врага шесть населенных пунктов вблизи Доброполья.

24 августа стало известно, что украинские воины освободили Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку и Новомихайловку.

1 сентября в Генштабе сообщили об освобождении поселка Новоэкономичное Донецкой области.

Сейчас войска РФ пытаются нарастить наступательный потенциал. Защитники Украины со своей стороны продолжают стабилизационные мероприятия.

По словам экспертов, Силы обороны создали оперативное окружение для малых штурмовых групп врага, которые находятся под угрозой блокирования и ликвидации.