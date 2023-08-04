'Редис' в строю! Появились фото с учений 'Азова' с участием командира Дениса Прокопенко

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" лично принял участие в тактических учениях бойцов впервые после возвращения из плена и заточения в Турции. Основная цель такой подготовки – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне.

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Также на полигоне отрабатывались навыки управление подразделениями в бою и их всестороннему обеспечению. Кадры тренировки опубликовали сами "азовцы" на Facebook.

"Особое внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск", ––указано в сообщении. Как раз здесь "Рэдис" проявил свои блестящие способности и полководческий талант.

По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к маневрам с боевыми стрельбами.

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения из Турции Прокопенко сразу встретился с личным составом своего подразделения. Воин продолжает проходить реабилитацию из-за проблем со здоровьем после российского плена, но одновременно ведет боевую подготовку солдат.

Командующий Нацгвардией Пивненко указал, что для легендарных командиров, оборонявших "Азовсталь" нет никаких запретов для возвращения на фронт. Это элита Сил обороны, поэтому их участие в боевых действиях важно не только для ситуации в сражениях, но и в качестве психологической мотивации в рядах ВСУ.