После российского плена и пребывания в Турции подполковник Национальной гвардии Украины, командир бригады "Азов" Денис Прокопенко (позывной "Рэдис") встретился с личным составом. Сейчас воин продолжает реабилитацию, но в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

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Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил Telegram-канал "Азова". Пресс-служба показала фотографии "Рэдиса" среди побратимов.

Прокопенко заявил, что еще в плену он сказал: война для него не закончится, "пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года".

"Я – солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову"", – подчеркнул "Рэдис" во время встречи с бойцами бригады.

Защитник "Азовстали" отметил, что внимание нужно уделить боевой подготовке и доукомплектованию подразделения личным составом, военной техникой и вооружением.

Пресс-служба заявила, что долгожданная встреча с командиром поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя.

"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач", – подытожили в посте.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 июля 2023-го украинские военные, которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе весной прошлого года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину.

– Воины после 21 сентября 2022 года (когда произошел обмен пленными между Украиной и Россией) находились в Турции. В результате переговоров между Киевом и Анкарой их удалось вернуть в родную страну.

– Прокопенко, Паламарь, Волынский, Хоменко и Шлега прибыли в Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским и сперва посетили Львов.

– Тогда Прокопенко заявил: "Мы обязательно еще скажем свое слово в бою".

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