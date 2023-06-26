'Рейд' Пригожина показал слабость режима Путина: Дмитрий Кулеба назвал три условия для поражения России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "рейд" частной военной компании "Вагнер" во главе с военным преступником Евгением Пригожиным на столицу страны-террориста Москву наглядно продемонстрировал слабость режима диктатора Владимира Путина. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что оказание Украине необходимой военной помощи обеспечат поражение России в войне против Украины и демократического мира.

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Также Кулеба добавил, что для победы Украины необходимо усиление санкционного давления на РФ и решительность действий международного сообщества. Об этом глава МИД заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза.

По словам главы украинского МИД, попытка военного мятежа в РФ продемонстрировала не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Также Кулеба добавил, что страна-агрессор Россия слабеет с каждым днем, поэтому крайне важно продолжать поддерживать Украину.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что для приближения поражения РФ необходимо выполнить несколько шагов. Первое – предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО, снаряды и ракеты к ним, второе – усиливать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продаж бриллиантов, морской логистики и финансов. Третьим шагом должно стать препятствование России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.

Кулеба также призвал ЕС совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников для скорейшее передачи Украине самолетов западного образца. Кроме того, глава МИД приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и будет развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

По словам министра, в ближайшее время в Украине состоится специальное мероприятие, которое начнет создание такого долговременного оборонного сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером вагнеровцы свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.