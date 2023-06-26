'Всех взбодрили': Пригожин впервые прокомментировал 'поход' на Москву, его обозвали 'клоуном'. Видео

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачной попытки военного переворота 24 июня скрылся в Беларуси. Так, недавно лидер наемников впервые прокомментировал свой "поход" на Москву.

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Видео с Пригожиным распространили в одном из российских Telegram-каналов. Так, на видео главарь наемников из окна автомобиля поздоровался с россиянами, а также ответил на вопрос о том, что он думает о результате организованного им бунта.

Пригожин заявил, что доволен результатом своего так называемого "похода" на Москву, несмотря на то, что он не достиг тех целей, о которых заявлял в начале.

"Нормально, всех взбодрили", – заявил Пригожин.

В то же время комментарии пользователей сети были не столь оптимистичны. Многие выразили свое недовольство и возмущение событиями 24 июня и результатом бунта.

"Да лучше бы до конца довел", "Клоун", "Особенно пилоты взбодрились", "Жаль, что сдулся", "Профнепригожин", "Разочарование года", – писали в сети.

Напомним, что 24 июня Евгений Пригожин с наемниками ЧВК "Вагнер" утром "захватили" Ростов, прошли Воронежскую область и дошли до Ельца в Липецкой области. Там провозглашенный "поваром Путина" поход на Москву был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые штабы" вроде бы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов.

Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь.

Правда, заявления о "взаимновыгодных договоренностях" и "избегании кровопролития" выглядят несколько странными на фоне сообщений о том, что "вагнеровцы" за сутки уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами. В общей сложности было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов ВКС РФ. Также стало известно, что в самолете находилось десять российских военных.