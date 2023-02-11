Рекордное количество столкновений за сутки: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что в пятницу, 10 февраля, на Бахмутском направлении на Донетчине произошло 54 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами. Такое количество боев является рекордным для этого участка фронта.

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Об этом Череватый рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что войска РФ сейчас сосредоточили свои силы именно на Бахмутском направлении – враг пытается установить контроль над трассой, соединяющей Бахмут и Константиновку.

Только за минувшие сутки в этом районе зафиксировано 124 обстрела из разных типов артиллерийского оружия. В то же время украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, чтобы уменьшить возможности россиян по огневому поражению упомянутой трассы.

"У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под Бахмута", – отметил Череватый.

По его словам, оккупанты продолжают стягивать на Бахмутское направление живую силу. Там остаются не только наемники из ЧВК "Вагнер", но и прибывают мотострелковые подразделения ВС РФ. Туда же российское командование бросает и другие подразделения из так называемого 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута. Кроме того, враг совершил ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области в направлении Авдеевки – Донецка и Запорожской области.

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