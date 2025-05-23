Ремонт только с разрешения военных: оккупанты нашли новый способ давления на жителей Донетчины

Российские захватчики продолжают давить на жителей Донецкой области. Так, в оккупированном Бахмуте и Северодонецке россияне запрещают жителям ремонтировать собственные дома без разрешения вражеской военной комендатуры.

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Об этом 23 мая сообщили в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента". Там отметили, что табу касается даже мелкого ремонта, например замены окон или кровли.

"Активисты движения "Желтая лента" сообщают, что в Бахмуте и Северодонецке владельцам частных домов запрещают проводить любые ремонтные работы без согласования с военной комендатурой. Речь идет даже о мелких вмешательствах – замене окон, крыши или утеплении фасада", – говорится в сообщении.

Особое внимание оккупанты уделяют объектам, расположенным вблизи дорог или на верхних этажах зданий. По словам местных жителей, российские военные опасаются, что там могут быть обустроены "наблюдательные пункты".

"Если вы находитесь в оккупации и знаете больше информации, пишите нам – и присоединяйтесь к сопротивлению через чат-бот "Разом", – отметили активисты движения сопротивления.

Напомним, российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих. Оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе люди до сих пор вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить бесплатную пайку хлеба и миску каши. С момента захвата города, захватчики так и не наладили нормальную жизнь для мариупольцев, оставшихся под оккупацией.

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