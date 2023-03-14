''Решения нужно принимать быстро'': украинские военные провели тренировку на севере, продолжается укрепление границы. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины провели комплексные занятия по тактической и психологической подготовке в Северной оперативной зоне. Целью мероприятия была отработка у бойцов навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

Видео дня

Видео тренировок воинов ВСУ опубликовали в Facebook командования ВСУ. Как отметил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, полоса препятствий, преодолеваемая военнослужащими, максимально насыщена различными элементами, требующими от воинов физической выносливости, тактической и психологической подготовки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сложно в учебе – легче будет в бою. Конечно, мы не воспроизведем всего происходящего на поле боя, но максимально приблизим и подготовим наших военнослужащих", – отметил командующий.

По его словам, занятия предусматривают отработку у военнослужащих психологической устойчивости к различным эффектам боя, в частности, взрывам, вспышкам, любым шумам, крикам и т. п. Наев подчеркнул, что качественная подготовка способна обеспечить психологическую готовность к ведению современного боя.

"Бойцы должны соответственно реагировать на взрывы и стрельбу, в то время как командир – быстро принимать решения и вести за собой людей", – рассказал генерал-лейтенант.

Помимо подготовки к реальным боевым действиям, подразделения продолжают минировать государственную границу Украины, создавать новые оборонные рубежи и позиции для максимально надежной защиты страны.

Напомним: в Британии завершились учения новобранцев ВСУ по ведению траншейных боевых действий в рамках базовой общевойсковой подготовки. В процессе они познакомились с тонкостями создания оборонительной позиции, обороны и атаки. Австралийские инструкторы сделали тренировки максимально реалистичными, чтобы подготовить украинских военных к полю боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Минобороны показали тренировки 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко. Военнослужащим каждый день приходится преодолевать значительные физические и психологические нагрузки;

– в феврале в Киевской области провели учения по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Такие тренировки проходят на постоянной основе.

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