Решение о ракетах Taurus пока не принято, но вопрос продвигается вперед, – Кулеба и Бербок

Решение о предоставлении Украине ракет Taurus Германией пока не принято, однако вопрос продвигается вперед. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое для ускорения передачи.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве 11 сентября. Как сообщила пресс-служба украинского МИД, переговоры касались развития двусторонних отношений, увеличения коалиции в поддержку формулы мира, новых путей экспорта зерна, усиления украинской ПВО и передачи Taurus.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", – заявил Кулеба.

Со своей стороны Бербок в ответ на вопросы журналистов, приехала ли она с новым решением по Taurus, сказала, что "никаких обещаний об этом не давала".

"Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные требования. Просто это касается того, что все вопросы нужно выяснить полностью и тщательно", – цитирует ее "Радио Свобода".

А Кулеба добавил, что Бербок приехала только с официальной позицией Берлина по этому поводу и выразил ей свое видение ситуации.

"Вы сделаете это (передадите Taurus. – Ред.) в любом случае, это лишь вопрос времени. И я не понимаю, почему мы тратим время. Мы могли бы сохранить больше жизней украинцев, если бы у нас уже были ракеты Taurus", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце августа тогдашний министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина обязательно получит ракеты Taurus. По его словам, есть положительные сигналы от немецкого парламента.

– По данным BILD, канцлер Германии Олаф Шольц затягивает с передачей Taurus, поскольку боится, что ВСУ начнут бить ими по территории РФ.

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