Решения принимаются быстрее и эффективнее: в Минобороны рассказали, как ИИ помогает выявлять уничтоженную вражескую технику.

Искусственный интеллект уже помогает выявлять и уничтожать вражескую технику. Решения принимаются быстрее и эффективнее.

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Такое заявление было сделано в Минобороны в понедельник, 23 сентября. Отмечается, что ИИ-платформа Avengers помогает украинским военным выявлять за неделю 12 000 целей. Она работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

Кроме того, оператор дрона благодаря ИИ принимает решение быстрее и эффективнее.

"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видео данных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ШИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ШИ-решения на беспилотники", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также в Минобороны добавили, что Центр инноваций продолжает обучать ШИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет усовершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники даже в сложных условиях.

Напомним, что в июле 2024 года стало известно о том, что Украина разрабатывает системы искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут управлять большим количеством беспилотников. Это позволит перенести боевые действия на территории, где наши Силы обороны стремятся получить технологическое преимущество в бою. Этими разработками сейчас занимаются несколько стартапов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности для блокирования российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на средства противовоздушной обороны малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

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