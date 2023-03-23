Решили открыть десятки 'военкоматов': оккупанты в Донецкой области придумали, как компенсировать свои потери в войне

Российские оккупанты придумали способ компенсировать свои потери в ходе боев в Украине. На временно оккупированных территориях Донетчины они создают 23 "военкомата", которые должны поставить на военный учет юношей 2006 года рождения и до конца марта прогнать их через медкомиссии.

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Именно их захватчики планируют впоследствии мобилизовать в оккупационную армию, ведь в настоящее время в регионе практически закончились мужчины, которых можно призвать. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркнули, что российские оккупанты продолжают подготовку новой волны мобилизации на временно оккупированных территориях украинской Донетчины.

"Еще 18 февраля Денис Пушилин, считающий себя руководителем Донбасса, издал указ о взятии на учет юношей 2006 года. Задачу должны выполнить созданные для этого 23 "военкомата". Именно эти юноши, которые должны пройти медкомиссию до конца марта, станут основой для предстоящей мобилизации в ряды вражеской армии, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц для призыва", – говорится в сообщении.

В ЦНС также напомнили, что мобилизация в оккупационную армию на оккупированных территориях, в какой бы форме она ни проводилась, нарушает статью 51 Женевской конвенции. Следовательно, "мобилизация", которую проводят на оккупированных территориях Украины россияне и их приспешники, – очередное тяжкое преступление России против нашего государства. И Пушилин, послушно ставящий подписи под документами, которые это преступление "санкционируют", является его соучастником и непременно понесет ответственность.

Напомним, накануне, 22 марта, стало известно, что аналогичное преступление Россия прямо сейчас совершает во временно оккупированном украинском Крыму. Захватчики отправляют на войну в Украину спасателей и работников пенитенциарной службы. Чтобы восполнить возникший из-за мобилизации кадровый дефицит, оккупантам приходится искать новых сотрудников местной ГСЧС. Для этого захватчики убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.