Россия начала мобилизацию в Крыму: на войну в Украину отправляют спасателей и работников пенитенциарной службы

У России нехватка сил для войны в Украине, поэтому власти страны-агрессора уже добрались до оккупированного Крыма. Там мобилизуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Вербование в ряды вражеской армии проходит в активном режиме.

"Чтобы восполнить возникший из-за мобилизации кадровый дефицит, оккупантам приходится искать новых работников местной ГСЧС. В результате оккупанты убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей", – сказано в сообщении.

Также в Центре обратились к принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий.

"У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться за контактными номерами телефона по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", – добавили в ЦНС.

Кроме того, обратились и к внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых зон, которые имеют родственников на временно оккупированных территориях, распространить эту информацию, чтобы люди не совершали военные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированного Крыма российские захватчики проводят подготовительные мероприятия к очередной волне "мобилизации". Все так называемые государственные и частные учреждения обязали в течение нескольких дней подать списки лиц на бронь "военным комиссариатам".

Также OBOZREVATEL писал, что командующий Оперативного командования Сухопутных войск "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что власти РФ не в состоянии одновременно потянуть 500 тыс. мобилизованных. Экономика государства-террориста еще не перешла на военные рельсы – до сих пор не налажено производство обмундирования, оружия, боеприпасов, чтобы обеспечить столь большое количество войск.

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