'Решили убить всех нас вместе': искалеченные оккупанты пожаловались, что командование РФ бросает их на боевое задание. Видео

Российские оккупанты, которые получили травмы на войне в Украине, пожаловались, что военное командование снова отправляет их в зону боевых действий. В частности, верхушке безразлично, что подчиненные имеют различные недостатки после ранений, а некоторые даже не могут самостоятельно ходить.

Об этом говорится в российских Telegram-каналах. Военные РФ опубликовали видео, в котором отметили, что их просто пытаются утилизировать.

Руководство РФ заставляет воевать солдат в инвалидной коляске

Так, группа военнослужащих роты V 59 гвардейского танкового полка в видеообращении заявила, что их, несмотря на серьезные травмы и болезни, отправляют на боевое задание в район Карповки.

Оккупанты добавили, что некоторые бойцы не могут нормально ходить, у одного – неподвижная рука, у другого – отсутствуют пальцы, а военного на инвалидной коляске командиры предложили "толкать по очереди".

"Собираемся на БЗ, все калеки, нас не хотят лечить, просто решили убить всех вместе. Толку нам с этих калашей, если мы, бл**ь, ходить не можем. Просто решили убить. Так нас минобороны и наше командование утилизирует", – отметили штурмовики.

Большинство военнослужащих получили после ВВК категорию "В" с красной печатью, что по документам запрещает им участие в боевых действиях, однако военному руководству РФ это совсем не мешает возвращать их в зону боевых действий.

