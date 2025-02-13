Российский оккупант, потерявший ногу на войне против Украины, жалуется, что вынужден ползать по лестнице, потому что в его доме до сих пор нет пандуса. Власти игнорируют просьбу захватчика о его установке.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Артем Глебов, служивший в батальоне "Сумерки" с 2022 по 2023 год, получил ранения на войне в Украине.

После этого кафиру ампутировали ногу. А теперь он вынужден ползти по лестнице к лифту вместе с коляской, чтобы попасть в свою квартиру.

Местные власти не собираются устанавливать пандус, несмотря на многочисленные обращения. Глебов уже не раз жаловался властям ХМАО на это. Установку пандуса якобы запланировали на апрель 2024 года, но его так и не установили.

Ранее сообщалось, что пограничники бригады "Месть" взяли в плен в Донецкой области жителя Луганщины, которого оккупанты мобилизовали в свое войско. Он невооружен вышел на позиции защитников, пройдя несколько километров и скрываясь от сбросов с дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, другой россиянин из группы оккупантов, взятых в плен бойцами 12-й бригады "Азов", заявил, что пошел на войну в Украину, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации. По его словам, он "честно хотел быть только водителем", но оказался штурмовиком.

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