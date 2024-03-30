'Решимость ЕС от этого только усиливается': Боррель отреагировал на удары РФ по украинской энергетике

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру не изменят намерения Европейского Союза защищать народ Украины. Напротив, решимость ЕС будет только усиливаться.

Об этом написал в X (Twitter) верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Таким образом он отреагировал на последние атаки страны-агрессора.

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массовые нападения на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы взорвать экономику и устойчивость украинского народа. Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", – написал евродипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, атаки России по украинской энергосистеме, сравнимые по масштабам с проведенной ею 22 марта, могут повторяться. При этом с времени года они не зависят, ведь цель РФ – положить украинскую энергосистему. Удара можно ждать каждый день.

"Считаю, что это не последняя атака, нам нужно готовиться к новым. У нас риск повторения массированных обстрелов может быть практически ежедневно. Лето, весна, зима, осень – просто нужно быть готовыми", – сказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенную 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения - "от полного до более 50%".

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