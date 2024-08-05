"Ресурсный потенциал снижается": Фейгин объяснил, почему в России стало меньше желающих идти на войну против Украины

Кремль вынужден повышать выплаты контрактникам, чтобы они воевали против Украины. Дело в том, что россияне, пошедшие в наемники из-за острой потребности в деньгах, уже либо "двухсотые", либо "трехсотые".

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Ресурс государства-агрессора в живой силе снижается. По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, потенциальные оккупанты уже лучше понимают реалии "СВО" и знают о высоком риске погибнуть. Эту тему оппозиционер прокомментировал в интервью OBOZ.UA.

"Те, кто хотел, кто испытывал острую потребность в деньгах, уже погибли или изувечены. Безусловно, ресурсный потенциал [России] снижается", – заявил Фейгин.

В крупных городах РФ найти наемников еще сложнее, потому что сопоставимую зарплату жители могут найти и так.

"Плюс это связано с риском смерти. Больше двух с половиной лет прошло, люди возвращаются и рассказывают, что там происходит, уже не с пропагандистской передовицы, а реальные люди. Они рассказывают, что это не рыбалка, не развлечение, что люди там дохнут как мухи. Вот и приходится стимулировать деньгами. Какие еще стимуляторы есть? Новую мобилизацию объявить? А если не пойдут, а если возмутятся?" – сказал Фейгин.

Отвечая на вопрос о том, куда в целом движется весь процесс, правозащитник указал на важность военной помощи Украине от Запада.

"Что касается прогноза в целом, то все ждут выборов в США: кто победит, [Дональд] Трамп или [Камала] Харрис. Этот политический фактор повлияет и на военные обстоятельства", – подытожил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что российские войска 4 августа продвинулись к востоку от Покровска в Донецкой области и добились дальнейших успехов в этом районе. Там враг полагается на тактику прорыва пехотой, а не бронетехникой.

– Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что всего 4 августа было зафиксировано 124 боевых столкновения, из них около 30 – на Покровском направлении.

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