Резников обкатал украинский вездеход 'Богун': два таких уже задействованы в разных подразделениях. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников провел тест-драйв вездехода "Богун" украинского производства. Ранее этот автомобиль использовали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а ныне его переоборудовали для военных нужд и вскоре отправят на фронт.

Видео дня

Видео с испытанием "Богуна" Резников опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 26 мая. Глава Минобороны отметил, что в восторге от этой украинской техники (чтобы посмотреть видео, доксскролльте до конца страницы).

"Высококлассная машина. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам – гонкам по бездорожью", - написал чиновник.

По словам Резникова, два "Богуна" уже помогают украинским воинам разных подразделений на передовой. Для десантников и штурмовиков "Богун" сделали по примеру кабриолета, где убрали кабину и оборудовали места для личного состава.

Глава Минобороны добавил, что другие подразделения испытывают эту технику, устанавливают разное вооружение для использования во время боевых действий. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

Он подчеркнул, что для Украины самым главным является жизни людей и их необходимо сохранить. Для этого нужна качественная техника и вооружение, в том числе и украинского производства.

"Наши партнеры нам помогают и будут с нами до победы. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", – написал Резников.

Министр подчеркнул, что независимость военно-промышленного комплекса является одним из факторов обороноспособности страны.

Отметим, что первоначально вездеход "Богун" создавали как снегоболотоход повышенной проходимости для проведения спасательных операций в чрезвычайных ситуациях. До начала полномасштабного вторжения России эти авто использовали для ликвидации ЧС и спасения людей.

Экипаж состоит из пяти спасателей и водителя. Также есть два места для пострадавших на носилках. Вездеход оснащен специальным звуковым сигнальным устройством, светодиодными фарами и стробоскопами, видеорегистратором и GPS-навигатором.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины заказало у "Укроборонпрома" основные боевые танки отечественного производства "Оплот". Масштаб контракта и сроки исполнения пока не раскрываются.

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