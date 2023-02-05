Резников объяснил, что нужно для победы над армией РФ в небе

Министерство обороны Украины планирует развивать внутреннюю разработку и производство беспилотных летательных аппаратов широкого спектра применения. Ведь дроны используются и для корректировки огня артиллерии, и для разведки, и для нанесения поражения врагу и даже для доставки БК.

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Об этом в ходе встречи с украинскими разработчиками и производителями БПЛА заявил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше беспилотников, чем за предыдущие 5 лет - и этот показатель, пообещал глава МОУ, будет только расти.

Так, накануне Резников провел встречу с более чем сотней украинских разработчиков и производителей БПЛА, на встречу также пригласили представителя Генерального штаба Вооруженных сил и министров цифровой трансформации и стратегических отраслей промышленности.

"С целью закрытия потребностей и запросов украинской армии в условиях полномасштабного вторжения российского агрессора, оборонное ведомство ставит перед собой цель развития рынка дронов широкого спектра применения", - объяснили цель встречи в Минобороны.

Так, во время мероприятия Резников подчеркнул, что считает крайне важным поддержку разработки и производства в Украине собственных дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке БК, эвакуации раненых и т.д. В настоящее время потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", – рассказал министр обороны.

Он назвал развитие и поддержку украинского рынка БПЛА одним из приоритетов.

"Повторю, независимость ВПК - это один из факторов обороноспособности страны. И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БПЛА", - сказал Резников.

Судя по заявлениям чиновников в ходе встречи, государство уже начало принимать определенные меры, которые должны стимулировать развитие отрасли. В частности, по словам министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина, в нашем государстве действуют программы лизинга оборудования для производителей БПЛА от Минстратегпрома. Над привлечением дополнительного финансирования в отрасль производства дронов работает в настоящее время и Минцифры.

Сопровождение проверки заявленных производителями ТТХ осуществляет Генеральный штаб ВСУ.

В то же время, чиновники на встрече подчеркнули, что продолжается работа над упрощением законодательной базы, что позволило бы стимулировать производство БПЛА.

"Уже разработано два проекта изменений в законы и пять изменений в постановления КМУ", - отмечается в сообщении Минобороны.

Также в МОУ сообщили, что прямо во время встречи Резников "вручил ряду производителей свидетельства о регистрации штатно-табельного предмета, что означает допуск к эксплуатации военными".

Напомним, ранее стало известно, что в Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют "Ловцами шахедов". Средства на них собирали украинцы в рамках собрания, организованного monobank, блогером и волонтером Игорем Лаченковым и UNITED24.

"Ловцы шахедов" уже защищают украинские энергетические объекты от атак иранских "мопедов", их экипажи уже прошли соответствующее обучение.